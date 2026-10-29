La Russie fournirait aux Houthis des images satellites de sites pétroliers saoudiens, selon l'ISW

L’Institut pour l’étude de la guerre (ISW), think tank américain, accuse la Russie d’aider les Houthis à perturber l’approvisionnement énergétique mondial. Dans un communiqué publié ce 29 octobre 2026, l’institut affirme: « La Russie soutient activement les opérations houthies visant à perturber les marchés mondiaux de l’énergie en fournissant aux Houthis des images satellites d’infrastructures pétrolières et militaires saoudiennes. Des satellites russes ont été positionnés de façon routinière au-dessus de grands sites énergétiques et militaires saoudiens, dans les jours précédant et suivant les attaques houthies depuis juillet 2026 ».

Ces accusations visent l’Arabie saoudite, première cible de ces frappes, et Riyad les avait d’ailleurs évoquées avant l’ISW. Le vice-ministre chargé de la diplomatie publique au ministère saoudien des Affaires étrangères, Rayed Krimly, a ainsi déclaré la semaine dernière que l’Iran et les Houthis recevaient du renseignement d’« éléments en Russie et en Chine, parfois même d’acteurs commerciaux », avant d’ajouter : « Nous discutons régulièrement de ces questions avec la Chine et la Russie, et nous continuerons à le faire ».

Une société de renseignement évoque une concordance « à 100 % »

Les éléments les plus détaillés proviennent d’une enquête de l’Associated Press, fondée sur les travaux de la société genevoise AURORAH Geosignal Intelligence. Celle-ci a étudié 40 attaques de missiles et de drones contre l’Arabie saoudite, menées entre le 1er juillet et le 19 octobre par les Houthis du Yémen et par des milices irakiennes. Son fondateur, Nawaf Obaid, en a tiré une conclusion nette : « Nous avons constaté une concordance à 100 % entre les activités des satellites et les frappes. Le renseignement qui équipe l’arme devient aussi important que l’arme elle-même ».

Un responsable saoudien a toutefois assuré sous couvert d’anonymat que les enquêtes de Riyad confirmaient l’aide de satellites russes aux frappes sur l’oléoduc. En outre, un dirigeant houthi a indiqué que des conseillers iraniens transmettaient aux rebelles des données tirées de ce renseignement.