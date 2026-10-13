Trump menace les Houthis : « Je serai là après les élections, et je n'oublierai jamais »

Les frappes des Houthis contre l’Arabie saoudite ont valu au mouvement yéménite un avertissement public de Donald Trump, mardi 13 octobre 2026. «Les Houthis se comportent très mal. Je pensais qu’ils avaient retenu la leçon il y a un an quand nous les avons bombardés À MORT et, à leur demande, nous avons arrêté» a lâché le président américain. Il accuse le groupe, proche de l’Iran, de viser l’Arabie Saoudite pour faire monter les prix du pétrole avant les élections américaines de mi-mandat, prévues le 3 novembre. Ce message arrive après plusieurs semaines pendant lesquelles Riyad a sollicité Washington pour obtenir une intervention militaire directe, sans l’obtenir à ce stade.

Un message qui renvoie aux frappes américaines de 2025

Donald Trump affirme avoir cru que les Houthis avaient appris leur leçon il y a un an, quand les États-Unis les ont bombardés avant de s’arrêter à leur demande. Selon lui, le mouvement est resté silencieux longtemps avant de réapparaître probablement à la demande de l’Iran, qu’il décrit comme une nation en échec, sans marine ni aviation.

Une trêve entre Washington et les Houthis avait été annoncée le 6 mai 2025, avec une médiation d’Oman. Elle mettait fin à la campagne de frappes américaines au Yémen.

Des demandes saoudiennes restées sans frappes américaines

Le prince héritier Mohammed ben Salmane a personnellement pressé Donald Trump d’agir militairement contre les Houthis, alors que ceux-ci progressaient sur la côte yéménite de la mer Rouge, ont indiqué deux sources à CBS News le 11 septembre. Selon ces sources, les deux dirigeants s’étaient parlé à plusieurs reprises dans les jours précédents, et le président américain avait refusé jusque-là d’engager les États-Unis.

La pression est montée après les attaques contre l’aéroport international du Roi-Khalid de Riyad, visé de nouveau samedi 10 octobre. Interrogé ce jour-là devant la Maison-Blanche sur un éventuel soutien aux frappes saoudiennes, Trump a répondu : « Nous allons examiner ça ».

Mardi, il a dit qu’il pourrait demander au président turc Recep Tayyip Erdogan d’intervenir en soutien aux intérêts saoudiens. Toutefois Interrogé sur d’éventuelles frappes américaines contre les Houthis, il a évité de répondre directement.

L’échéance du 3 novembre en toile de fond

Les élections de mi-mandat du 3 novembre renouvellent l’ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Dans son message, Trump précise qu’il ne se présente pas à ce scrutin et qu’il a déjà remporté une large victoire, avant de rappeler qu’il sera toujours en poste après le vote. Mais ilIl n’a pas indiqué la forme que prendrait sa réponse aux Houthis après les élections. Aucune décision américaine de frappes n’a été annoncée à ce stade.