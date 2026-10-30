L'armée américaine s'entraîne à enterrer 2 400 soldats en 24 heures en Caroline du Nord

L’armée américaine a détaillé le 26 octobre un exercice d’inhumation temporaire mené aux États-Unis, en Caroline du Nord, les 20 et 21 octobre. Le sergent de première classe Delbert Ruede, responsable de la gestion des dépouilles au sein du 3rd Corps Sustainment Command, a reconnu que « si nous partions en guerre demain, nous improviserions au fur et à mesure », avant qu’un officier cité dans le même communiqué n’ajoute que « dans un environnement de combat contesté et de haute intensité, les équipes de gestion des décès ne peuvent pas interrompre une opération d’inhumation de 24 heures pour des services religieux individualisés ». Baptisé Dragon Covenant, ce test s’est déroulé près de Fort Bragg, et l’armée affirme ne plus avoir employé ces méthodes à grande échelle depuis la guerre de Corée.

Des tranchées de 20 places creusées en 1 h 15

Les ingénieurs ont donc creusé, avec des bulldozers D6, des tranchées prévues pour 20 dépouilles, en 1 h 15 en moyenne. Les « corps » étaient en réalité des mannequins, faits de modèles de squelettes et de conteneurs d’eau. À partir de ces mesures, l’armée estime qu’une compagnie du génie équipée de huit bulldozers et de quatre excavateurs pourrait préparer et refermer des tranchées pour 2 400 dépouilles en 24 heures.

La doctrine prévoit pourtant des parcelles de cinq tranchées parallèles pour 100 corps, et l’exercice a montré qu’elle devait être corrigée. L’espacement entre les rangées est ainsi passé de 7 à 9 pieds (environ 2,7 mètres), tandis que la largeur des tranchées a été portée à 15 pieds (environ 4,5 mètres). Ces résultats serviront désormais à réviser les règles de gestion des décès et de soutien religieux.

L’objectif reste de préserver les dépouilles en vue de leur identification et de leur rapatriement aux États-Unis. En effet, lors des guerres en Irak et en Afghanistan, les soldats tués étaient rapidement ramenés au pays, ce qui rendait ces inhumations inutiles. Environ 130 membres du personnel religieux, dont des militaires de la 82nd Airborne Division, ont aussi pris part à l’exercice.