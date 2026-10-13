L’avocat de Jorge Jesus règle ses comptes avec Cristiano Ronaldo

L’avocat de Jorge Jesus, Luís Miguel Henrique, a annoncé la fin de sa collaboration avec le journal portugais Record. Dans sa dernière chronique, il explique sa décision par la participation de Cristiano Ronaldo au capital du groupe propriétaire du quotidien et adresse plusieurs critiques au joueur.

Le différend entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus a des répercussions au-delà du terrain. Luís Miguel Henrique, avocat du sélectionneur, a annoncé qu’il ne signerait plus de chroniques pour Record, quotidien sportif portugais appartenant au groupe Medialivre dans lequel la star portuguaise détient une participation.

En effet, Medialivre possède également Correio da Manhã, Jornal de Negócios, Sábado et la chaîne CMTV. Le groupe avait confirmé la qualité d’actionnaire du footballeur lors de sa visite dans ses locaux, le 24 mars 2025. Pour Luís Miguel Henrique, cette situation soulève une question d’indépendance financière et intellectuelle, puisqu’il défend publiquement Jorge Jesus tout en étant rémunéré par une entreprise dans laquelle le joueur détient des parts.

Dans sa dernière chronique, l’avocat a justifié son choix et formulé une critique directe de l’attaquant d’Al-Nassr :