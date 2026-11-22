Pékin met sept places de formation supérieure à la disposition des jeunes Béninois pour l’année universitaire 2027-2028. Trois places concernent la licence (robotique, énergies renouvelables et électricité propre, hydraulique), trois le master (intelligence artificielle, énergies durables, biomasse) et une le doctorat (intelligence artificielle appliquée à l’agriculture) selon un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur daté du 16 novembre 2026 et publié le 19 novembre.

Les échanges éducatifs entre les deux pays se resserrent. Pour rappel, le 18 mars 2026, la 7ᵉ édition du Prix d’excellence « Ceinture et Route de la Soie » a été remise à Cotonou, en présence de l’ambassadeur chinois Zhang Wei. La ministre Sèdami Medegan Fagla a salué la coopération exemplaire entre le Bénin et la Chine. Aussi, elle a reçu le 22 septembre 2026, une délégation de l’ambassade de Chine. L’ambassade de Chine et WAPCO-Bénin accompagnent chaque année les meilleurs étudiants des universités publiques.

Conditions et calendrier

Peuvent postuler les Béninois titulaires du diplôme requis, âgés au plus de 25 ans en licence, 35 ans en master et 40 ans en doctorat au 31 décembre 2027. Les candidats en licence doivent réussir le test CSCA. Les sessions sont prévues les 19 et 20 décembre 2026 et les 23 et 24 janvier 2027. Le ministère recommande celle de décembre. Le niveau de chinois requis est le HSK 3 pour la licence et le HSK 4 pour les cycles supérieurs. Pour les cursus en anglais, un score TOEFL ou IELTS est demandé.

Le dossier doit comporter un passeport valide, des diplômes et relevés légalisés, un casier judiciaire de moins de six mois, un certificat médical, un projet d’études et une lettre de préadmission. Les candidats au master et au doctorat ajoutent deux lettres de recommandation. L’inscription se fait sur Campus China, en choisissant le programme « Type A » et le numéro d’agence 2041, avec une quittance de 5 000 FCFA. Placés dans une chemise jaune rigide, les dossiers papier, sont à déposer à la DBAU avant le mardi 12 janvier 2027 à 12 h 30. Un dossier incomplet restera sans examen.