Le Bénin introduit la vérification biométrique de la preuve de vie pour les retraités

Le ministère de l’Économie et des Finances simplifie la preuve de vie des pensionnés. La démarche peut désormais être réalisée depuis un smartphone grâce à une vérification biométrique. Un manuel officiel détaille les différentes étapes à suivre.

La preuve de vie change de format au Bénin. Désormais, un pensionné peut effectuer sa preuve de vie avec son smartphone. Après avoir renseigné son NPI et son numéro de livret, il doit suivre les indications affichées à l’écran pour effectuer le scan de ses empreintes.

Le dispositif évite ainsi un déplacement lorsque la démarche est réalisée depuis l’application. Une fois la vérification terminée, le pensionné reçoit une confirmation par SMS ou par e-mail.

Une démarche qui commence sur smartphone

Pour utiliser le nouveau dispositif, le bénéficiaire doit d’abord télécharger et installer une seule fois l’application mobile Preuve de Vie. Le manuel du ministère indique qu’elle est disponible sur le Play Store, l’App Store ou via la plateforme web SEMO précise le gouvernement du Bénin sur son site internet. Il faut également disposer d’un NPI et d’un numéro de livret valides.

Une fois l’application ouverte, le pensionné doit renseigner son NPI ainsi que son numéro de livret. Après cette identification, l’étape biométrique commence. Une interface de scan s’ouvre automatiquement et l’utilisateur doit placer les quatre doigts de sa main gauche dans la zone indiquée, puis maintenir sa position jusqu’à la fin du scan.

Cependant, la qualité du scan compte également. Le manuel montre qu’il faut éviter les reflets et privilégier une image nette pour permettre la vérification des empreintes. Une fois l’opération validée, une notification de confirmation est envoyée par SMS ou par e-mail.

Une alternative avec les bornes biométriques

La procédure ne repose pas uniquement sur le téléphone. Les pensionnés peuvent également effectuer leur preuve de vie auprès de bornes biométriques installées dans certains espaces publics. Dans ce cas, il faut notamment disposer d’un NPI et d’un numéro de livret valides, puis faire lire sa Carte nationale d’identité (CNI) avant de procéder au scan des empreintes sur le capteur de la borne.

Il y a encore quelques années, la preuve de vie passait par un déplacement au Trésor public. En 2022, les pensionnés du Fonds national des retraites du Bénin (FNRB) étaient invités à se rendre au poste du Trésor public le plus proche de leur domicile pour déposer leur certificat de vie. Désormais, la démarche peut être réalisée depuis un smartphone grâce à la vérification biométrique.