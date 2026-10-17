Le consulat du Maroc aurait été attaqué par des partisans du Polisario en France

Le consulat général du Maroc à Orly a dénoncé des actes de vandalisme commis dans la nuit du 15 au 16 octobre 2026. Selon la représentation consulaire, cinq personnes seraient impliquées dans ces faits, dont trois ont été arrêtées.

Les locaux du consulat général du Maroc à Orly, en France, ont été dégradés dans la nuit du 15 au 16 octobre. Dans un communiqué publié vendredi 16 octobre, la représentation consulaire a condamné ces actes, qu’elle attribue à des individus, cinq personnes précisément, qui se revendique du Polisario. Trois personnes auraient déjà été interpellées, selon le document.

Au-delà des dégradations, la représentation marocaine a exprimé sa préoccupation concernant les prises de position récentes de certains élus du Val-de-Marne sur la question du Sahara occidental. En effet, elle leur reproche de politiser le débat à l’échelle locale et juge ces initiatives incompatibles avec la position officielle de la France et le cadre juridique qu’elle invoque.

Des élus dénoncent les actes de vandalisme

Dans une tribune, des élus et des représentants des forces vives franco-marocaines ont condamné les faits et rappelé que les désaccords politiques doivent être exprimés par le débat démocratique plutôt que par des actes de vandalisme. Par ailleurs, les signataires défendent par ailleurs la position marocaine sur le Sahara occidental et évoquent notamment l’évolution de la position française sur ce dossier et les discussions menées aux Nations unies.

De son côté, le consulat a salué la réactivité des autorités françaises et dit faire confiance à l’enquête pour identifier tous les auteurs présumés et préciser les circonstances des faits. Enfin, la représentation a également relevé les marques de solidarité exprimées par des élus et des habitants du Val-de-Marne.