Le pape Léon XIV dénonce l'usage du christianisme par l'extrême droite

Premier pape américain de l’histoire, Léon XIV a affirmé lundi 28 septembre que l’association d’idées d’extrême droite à une forme de religion ne reflète pas le christianisme. Il s’adressait aux journalistes à bord de l’avion qui le ramenait de Metz à Rome, au terme d’un voyage de quatre jours en France. Et pour cause, la question portait sur la progression de l’extrême droite en Allemagne, un sujet que le souverain pontife a abordé en s’appuyant sur les positions des Églises du pays.

Pour rappel, élu le 8 mai 2025, le pape avait parcouru Paris, Saint-Denis, Lourdes et Metz, avant une étape au siège de l’UNESCO. Mis à part ses propos sur l’extrême droite, La conférence de presse, tenue en vol, a aussi porté sur les violences sexuelles dans l’Église, la défense de la vie et la guerre en Ukraine.

Une position partagée avec les Églises allemandes

Selon les propos rapportés sur le site officiel du Vatican, Léon XIV n’y est pas allé de main morte: «on observe une certaine tendance à associer ces points de vue d’extrême droite à une forme particulière de religion, ce qui, non seulement selon moi mais aussi selon les dirigeants de l’Église catholique et de l’Église protestante en Allemagne – qui se sont exprimés à ce sujet –, ne constitue pas une expression authentique du christianisme. »

«Et là encore, nous revenons aux valeurs de l’Évangile, qui ne prônent ni la haine ni la division, mais la compréhension, la compassion et l’accompagnement. J’espère sincèrement – et j’espère que l’Église pourra également y contribuer – que nous trouverons les moyens de toucher la majorité des personnes de bonne volonté, qui comprendront à quel point leur engagement, y compris en participant aux processus politiques, leur permettra de faire des choix clairs en faveur du bien commun, et non en faveur d’idées extrémistes qui pourraient causer bien plus de dégâts que nous ne le réalisons actuellement.» a poursuivi le souverain pontife.

Pour rappel, cette prise de position intervient à l’issue d’un déplacement où le pape a affirmé, devant les journalistes, ne pas avoir cherché à s’impliquer dans la politique française. Il a expliqué que ses interventions visaient à enseigner ce que l’Église croit réellement, notamment sur la défense de la vie.