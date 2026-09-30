Alimatou Shadiya Assouman a lancé la 7ᵉ édition du Mois du Consommons local à Afrikan Ceramics Solutions (ACS), dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). La cérémonie a été précédée d’une visite guidée de l’usine spécialisée dans la fabrication de carreaux « Made in Benin ».

La visite a permis à la ministre du Commerce intérieur chargée de la Formalisation de l’Économie de découvrir les différentes étapes de fabrication des carreaux produits par ACS. L’usine transforme localement des ressources minières extraites au Bénin, dont l’argile, le kaolin et le granite, en carreaux destinés aux murs et aux sols. La capacité annoncée atteint 10 000 m² de carreaux par jour. La production comprend plusieurs finitions, dont les versions mate, brillante et satinée. Les produits sont commercialisés sous la marque Elano et distribués sur le marché béninois.

Le choix de cette usine pour lancer l’édition 2026 donne une place aux produits non alimentaires dans la campagne de promotion de la consommation locale. La ministre a insisté sur le lien entre l’achat des produits fabriqués au Bénin, la transformation des ressources nationales et la création de valeur. « Le concept du “Consommons local”, c’est consommer ce que nous produisons, mais aussi consommer ce que la nature nous a offert », a déclaré Alimatou Shadiya Assouman lors de la visite.

La transformation locale comme levier industriel

La production de carreaux à partir de matières premières béninoises repose sur une chaîne industrielle dont l’approvisionnement a été préparé par les pouvoirs publics. En juillet 2024, le Conseil des ministres avait autorisé la signature d’une convention minière pour l’exploitation du kaolin à Kétou destiné au fonctionnement de l’usine. Les gisements de Zogbodomey et le granite de Djidja avaient également été identifiés pour fournir d’autres matières premières. Le gouvernement indiquait alors que le projet devait générer plusieurs centaines d’emplois permanents.

La ministre a cité plusieurs zones d’approvisionnement en argile et en kaolin, dont Djidja, Kétou et Zangnanado, pour illustrer la volonté de relier les ressources du sous-sol à des activités industrielles locales. « Créons la chaîne de valeur, créons les emplois, créons de la richesse à partir de ce que la nature nous a offert », a-t-elle lancé.

Une septième édition tournée vers la consommation locale

Au Bénin, le Mois du Consommons local est organisé depuis 2019. La 6ᵉ édition, tenue en 2025, avait placé l’accent sur les investissements agro-industriels, la valorisation des savoir-faire locaux et l’accès aux marchés.

Pour cette 7ᵉ édition, le lancement depuis une unité industrielle consacrée aux matériaux de construction élargit la promotion du « Made in Benin » au-delà des produits alimentaires. L’objectif défendu par la ministre est de favoriser l’achat de biens produits localement, tout en encourageant l’utilisation des matières premières disponibles sur le territoire national.

La production d’ACS constitue ainsi l’un des exemples industriels présentés dans le cadre de cette campagne : les matières premières sont béninoises, leur transformation est réalisée au Bénin et les carreaux obtenus sont destinés au marché national et à d’autres débouchés. La GDIZ présente ACS comme la première usine de fabrication de carreaux « Made in Benin » installée au Bénin.