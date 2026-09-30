Mois du « Consommons local » : Le Président Bio Tchané invite les Béninois à privilégier les produits locaux

Chaque année, le Bénin célèbre le mois du « Consommons Local » au cours du mois d’Octobre. À l’occasion de l’édition de cette année, le président du Conseil économique et social, Abdoulaye Bio Tchané, a dans un message intitulé « Chaque achat est un choix. Faisons-en un choix pour le Bénin. », appelé les Béninois à accorder une place plus importante aux produits fabriqués ou transformés au Bénin.

Au Bénin, le « Consommons Local » doit aller au-delà d’un simple appel à acheter des produits fabriqués dans le pays. C’est le message porté par Abdoulaye Bio Tchané à l’occasion du mois consacré à cette initiative. Pour appuyer ses propos, le président du Conseil économique et social invite les Béninois à regarder autrement les produits issus des terroirs et le travail de ceux qui les fabriquent. Derrière un achat, il y a des producteurs, des artisans, des transformateurs et des entrepreneurs qui font vivre leurs activités au quotidien.

Pour Bio Tchané, privilégier ces produits permet aussi de soutenir l’emploi et de maintenir une plus grande part de la richesse créée dans le pays. « Acheter béninois, c’est faire vivre nos producteurs, nos artisans, nos transformateurs et nos entrepreneurs. C’est créer des emplois ici et garder ici la richesse que nous produisons.», rappelle-t-il, en invitant les consommateurs à faire de ce choix un soutien à l’économie béninoise.

Mais l’appel ne s’arrête pas au comportement des consommateurs. Le président du Conseil économique et social pose également la question de la capacité du pays à produire davantage et surtout à mieux produire. La transformation des ressources locales, la qualité des produits et leur compétitivité doivent, selon lui, progresser.

La formation au cœur de l’enjeu

Dans son message, Bio Tchané le présente comme un moyen de renforcer la capacité du Bénin à faire face aux changements de l’économie mondiale et à préserver davantage ses intérêts économiques.

« Dans un monde en pleine recomposition, le « Consommons Local » n’est pas un slogan. C’est un levier de résilience et de souveraineté économique. À toutes celles et à tous ceux qui produisent, transforment, entreprennent et créent au Bénin, j’adresse ma reconnaissance et mes encouragements. Vous êtes la première force de notre économie. Consommer local, c’est croire en nous. C’est construire, dès aujourd’hui, la prospérité du Bénin de demain« , a écrit le Président Bio Tchané.