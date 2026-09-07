Harry et Meghan Markle : le Roi Charles reste inflexible sur leur statut malgré leur retour au Royaume-Uni

Le statut de Harry et Meghan Markle ne bougera pas, malgré leur installation au Royaume-Uni fin août. Une lettre envoyée lundi au nom du roi Charles III confirme que le couple demeure des membres non-actifs de la famille royale, sans possibilité d’exercer de fonctions officielles pour la Couronne.

Un retour marqué par une rupture ancienne

Six ans plus tôt, en janvier 2020, le duc et la duchesse de Sussex avaient quitté brutalement leurs fonctions royales, un an et demi après leur mariage célébré en mai 2018 à la chapelle St George de Windsor. Cette décision, prise sans consultation préalable du reste de la famille, avait provoqué une onde de choc au sein de la monarchie britannique. Les critiques ultérieures du couple envers l’institution — lors de leur entretien avec Oprah Winfrey en 2021, puis dans les mémoires Spare publiées par le prince en 2023 — avaient creusé davantage le fossé, en particulier avec le prince William.

C’est dans ce contexte tendu que Harry, Meghan et leurs deux enfants, Archie et Lilibet, ont regagné l’**Angleterre** fin août, ces derniers ayant été inscrits dans des établissements scolaires britanniques. Ce retour, présenté par certains proches comme durable, a immédiatement suscité des interrogations sur la place du couple au sein du dispositif royal.

Une clarification écrite pour lever toute ambiguïté

Face à la multiplication des demandes d’éclaircissement, le Lord Chamberlain — le plus haut responsable de la maison royale — a adressé une lettre officielle à des membres du gouvernement britannique, de l’armée, ainsi qu’à l’équipe du duc. Le document rappelle qu’il est bien connu que dès janvier 2020, le duc et la duchesse ont renoncé à leurs fonctions représentatives au nom du souverain, et ne sont plus des membres actifs de la famille royale, selon les termes de la lettre citée par CNN.

Le texte précise également qu’*il n’y a aucun changement dans le statut actuel du duc et de la duchesse de Sussex*, cette position devant continuer à être pleinement respectée. Leurs titres d’Altesse Royale restent, quant à eux, suspendus et non utilisés.

Des activités désormais strictement privées

La lettre du Palais établit une distinction nette entre les obligations de la famille royale active et la situation personnelle du couple. Tout engagement caritatif mené par Harry et Meghan relève désormais d’une démarche privée, assimilable à celle de simples particuliers disposant d’intérêts commerciaux et caritatifs propres. Toute correspondance administrative les concernant doit désormais transiter par leur bureau personnel, distinct de la Maison royale.

Cette clarification intervient également après une décision judiciaire défavorable au duc de Sussex : ce dernier, avec d’autres plaignants, a été condamné à verser 34,5 millions de livres (environ 46 millions de dollars) à l’éditeur du Daily Mail, à l’issue d’une bataille en Haute Cour. Selon Newsweek, Harry et Meghan devraient prochainement reprendre contact avec certaines œuvres caritatives qu’ils soutenaient du temps de leurs fonctions royales, sans que cela ne modifie leur statut officiel.