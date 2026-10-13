Le Rwanda décroche un Grand Prix de Formule 1, le premier sur le continent africain depuis 32 ans

L’Afrique retrouvera la Formule 1 au début des années 2030, avec un Grand Prix organisé au Rwanda. Formula 1, la société américaine qui gère le championnat, l’a annoncé ce mardi 13 octobre 2026. Rappelons que la dernière course du championnat du monde sur le continent remonte au 14 novembre 1993, à Kyalami, près de Johannesburg. Le Rwanda avait lancé sa candidature fin 2024, face à une Afrique du Sud qui réclame elle aussi le retour de la discipline sur son sol.

Une annonce portée par le président rwandais

Paul Kagame a pris la parole lors de la présentation, devant un décor aux couleurs de Formula 1, de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) et de Visit Rwanda. Le chef de l’État a affirmé que son pays est « heureux et enthousiaste à l’idée de prendre part à une aventure qui va changer la façon dont l’Afrique est perçue dans le monde du sport ». Le président rwandais avait dévoilé ce projet en décembre 2024, à Kigali, lors de l’assemblée générale de la FIA. À l’époque son pays ne possédait aucun circuit capable d’accueillir une épreuve de ce niveau.

Un circuit permanent à construire près de Kigali

Le Grand Prix se tiendrait sur un nouveau circuit situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale, près de l’aéroport international de Bugesera. Le Rwanda investit depuis plusieurs années dans l’organisation d’événements sportifs. En effet, le pays est partenaire des clubs de football d’Arsenal et du Paris Saint-Germain et a collaboré entre autres avec la NBA pour développer le basket-ball en Afrique. Quelques jours avant l’annonce, le ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie, avait salué le choix du Rwanda tout en maintenant les ambitions de son pays. Dans des propos rapportés par EWN, il a assuré que « l’Afrique du Sud aura la F1, même avant 2030 ».