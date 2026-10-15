Ligue des champions : Mbappé s’empare de la 5e place des meilleurs buteurs

Kylian Mbappé poursuit son ascension en Ligue des champions. En effet, avec 72 buts inscrits, l’attaquant du Real Madrid dépasse Raúl et devient seul cinquième meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

Grâce à une nouvelle réalisation, l’attaquant français porte son total à 72 buts et dépasse Raúl, l’ancienne légende du Real Madrid, qui en comptait 71 pour occuper désormais seul la cinquième place du classement historique des buteurs.

Pour rappel, l’attaquant français a découvert la compétition continentale avec l’AS Monaco lors de la saison 2016-2017, avant de poursuivre son ascension au Paris Saint-Germain puis au Real Madrid. En 100 apparitions en Ligue des champions, il a ainsi inscrit 72 réalisations.

Cependant, le joueur reste à distance du quatrième rang, occupé par son compatriote Karim Benzema, auteur de 90 buts. Mbappé devra donc inscrire encore 18 réalisations pour égaler l’ancien attaquant madrilène. Au sommet du classement, Cristiano Ronaldo conserve la première place avec 141 buts, devant Lionel Messi, qui en compte 129, et Robert Lewandowski, crédité de 109 réalisations.

Classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions