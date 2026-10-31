Livreurs noirs et arabes menacés en France: Uber alerte, enquête ouverte

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation à la haine raciale, a indiqué franceinfo ce samedi 31 octobre 2026, après la diffusion en France d’enregistrements audio visant des livreurs noirs ou d’origine arabe. Ces vocaux circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux et proposent d’attirer des coursiers dans des lieux isolés pour les frapper à plusieurs, voire les tuer. Leur diffusion inquiète d’autant plus que des rassemblements sont annoncés ce week-end.

Uber et les syndicats réagissent

Face à cette situation, Uber s’est dite « profondément choquée » et a assuré avoir envoyé des messages de prévention à tous ses chauffeurs et livreurs. De son côté, Union indépendant, première organisation syndicale du secteur chez les livreurs, a dénoncé ces appels et prévoit d’interpeller Uber, Deliveroo, X et TikTok, tandis que les syndicats réclament aux plateformes une protection renforcée pendant les prochaines journées de mobilisation.

La Maison des coursiers, qui accompagne ces travailleurs, a pour sa part fait état de livreurs « effrayés ». Sa coordinatrice, Oumaima Aouad, a ainsi expliqué que « ces personnes-là travaillent dans des conditions très précaires et difficiles, si en plus de cela, elles doivent se méfier à chaque livraison, ça complique énormément la tâche ».

En droit français, la provocation publique à la haine raciale est un délit prévu par la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui couvre les messages diffusés par voie électronique. Elle est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.