Luxembourg : Ana Correia da Veiga devient la première femme noire à la Chambre des députés

Le Luxembourg compte désormais une première femme noire au Parlement. Ana Correia da Veiga, 43 ans, a prêté serment le mercredi 14 octobre 2026 à la Chambre des députés, qui réunit 60 sièges. Elle siège pour déi Lénk, un parti de gauche qui reste dans l’opposition avec deux élus. Son entrée se fait par rotation : le parti change ses députés à mi-mandat, une règle qu’il applique depuis sa création.

David Wagner et Marc Baum ont donc cédé leurs sièges à Ana Correia da Veiga et à Gary Diderich. Elle succède à David Wagner dans la circonscription Centre. Le duo se préparait depuis les élections de 2023. « C’est un mandat que je respecte, sur lequel je travaille depuis trois ans », a-t-elle confié. Dès le lendemain, jeudi, elle a participé à son premier débat, consacré aux obligations et à la responsabilité internationales du pays.

Une éducatrice formée au militantisme associatif

Ana Correia da Veiga est éducatrice spécialisée. Elle a débuté par un « engagement civique » au Comité Spencer, « contre les violences juvéniles », selon les propos recueillis par L’essentiel. Elle a ensuite animé des ateliers contre les discriminations. « Bien sûr que l’on se politise avec les associations, on comprend la spirale des violences », explique-t-elle. Elle a aussi promu la culture capverdienne auprès des jeunes, par des ateliers de cuisine et de danse. Ancienne attachée parlementaire, elle connaît déjà les dossiers et les procédures de la Chambre.

Elle possède aussi la nationalité du Cap-Vert. Elle met en avant ces origines avec le sourire : « Nous sommes tous des Africains, si l’on remonte la lignée ! » Elle revendique aussi le droit de porter cette parole : « Nous demandons à pouvoir parler au nom des femmes noires. Que personne ne fasse le travail politique à notre place ! »

Le président capverdien, José Maria Neves, a réagi sur ses réseaux sociaux. « Félicitations pour cette réussite historique ! », a-t-il écrit. Il y voit un modèle pour la diaspora : « C’est ainsi que la diaspora cap-verdienne doit s’affirmer : par l’engagement civique et une participation active à la société d’accueil ».

Sur le plan politique, la nouvelle députée veut se concentrer sur l’éducation, l’enfance, la jeunesse et la famille. Ainsi, elle juge insuffisantes les aides financières aux ménages quand le coût du logement en absorbe une partie. Toutefois, elle souhaite aussi ouvrir le débat sur le temps que les parents peuvent consacrer à leurs enfants.

Avec deux sièges seulement, le défi reste de taille, mais elle rejette l’idée d’un nouveau départ à zéro. « C’est maintenant eux qui vont au deuxième rang et nous au premier », résume-t-elle à propos de ses deux prédécesseurs, qui restent présents dans le collectif du parti.

En résumé, Ana Correia da Veiga est entrée à la Chambre le 14 octobre 2026 grâce à la rotation de déi Lénk. Elle devient la première femme noire à siéger dans l’hémicycle luxembourgeois et compte défendre l’éducation et la famille.