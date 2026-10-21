Mairie de Cotonou : le Dr Pyrros Kiki prend les commandes du Secrétariat exécutif

Le suspense a pris fin dans la capitale économique béninoise. Ce mercredi 21 octobre 2026, la municipalité de Cotonou connait le nouveau patron de son administration : le Dr Pyrros Kiki. Il succède ainsi à Anges Paterne Amoussouga, dont le départ surprise avait été officialisé au tout début du mois d’octobre.

C’est un profil rompu aux rouages locaux qui s’installe à ce poste clé. Spécialiste de la géographie, le Dr Pyrros Kiki possède déjà un solide bagage au sein des services communaux. Il s’est notamment illustré à Porto-Novo, où il a dirigé le cabinet de l’ancien maire Emmanuel Zossou, avant de prendre la responsabilité du service foncier. Ces étapes lui ont permis d’acquérir une parfaite maîtrise des enjeux de terrain et des réalités administratives propre aux cités béninoises.

En devenant le bras droit opérationnel de l’équipe municipale, le nouveau Secrétaire Exécutif hérite de responsabilités majeures. Sous la conduite du maire Luc Gnacadja, il aura la lourde tâche d’orchestrer le travail des équipes techniques et administratives, tout en veillant à l’application concrète des décisions votées par les conseillers municipaux.