Mairie de Cotonou : le nouveau SE Dr Pyrros Kiki veut impulser une nouvelle dynamique

Le Dr Pyrros Kiki a officiellement pris les fonctions de secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, vendredi 30 octobre 2026. À l’occasion de la passation de service avec Anges Paterne Amoussouga, le nouveau responsable a dévoilé une approche fondée sur le dialogue et la mobilisation du personnel.

La mairie de Cotonou entame une nouvelle étape dans la gestion de son administration municipale. Le vendredi 30 octobre 2026, le Dr Pyrros Kiki a pris la relève d’Anges Paterne Amoussouga au poste de secrétaire exécutif, à l’issue d’une cérémonie de passation de service présidée en présence du maire Luc Gnacadja.

À cette occasion, le maire a salué le travail accompli par le responsable sortant avant de souhaiter plein succès à son successeur. En outre, il a également exprimé sa confiance en Pyrros Kiki, appelé à traduire les ambitions de l’équipe municipale en résultats concrets au profit des populations. En effet, le secrétaire exécutif joue un rôle central dans la conduite des services municipaux et l’accompagnement du programme de mandat.

Avant de transmettre les dossiers, Anges Paterne Amoussouga a présenté le bilan de son passage à la tête de l’administration communale et s’est notamment dit satisfait des réalisations enregistrées durant son exercice.

De son côté, le nouveau secrétaire exécutif entend privilégier le dialogue dans sa manière de conduire l’administration et souhaite notamment travailler en concertation avec le personnel et favoriser la mobilisation collective. Pour lui, l’atteinte des objectifs municipaux dépendra aussi de l’implication des différentes équipes.