Mali : 69 militaires comparaissent devant la justice militaire, plusieurs crimes leur sont reprochés

Le Tribunal militaire de Mopti examine, depuis le lundi 19 octobre 2026 à Sévaré, 43 dossiers impliquant 72 prévenus, dont 69 militaires.

La justice militaire malienne examine plusieurs affaires aux enjeux différents. Ouverte le lundi 19 octobre à Sévaré, dans le centre du Mali, la session correctionnelle et criminelle du Tribunal militaire de Mopti doit se poursuivre jusqu’au 29 octobre. Au total, 43 dossiers impliquant 72 personnes sont inscrits au rôle, selon les informations du parquet militaire rapportées par l’Agence malienne de presse (AMAP).

Parmi les personnes concernées figurent 69 militaires et trois civils. Sur les 43 dossiers examinés, 40 relèvent de la chambre correctionnelle, tandis que trois sont inscrits devant la chambre criminelle et portent sur des faits qualifiés d’assassinat, de torture et de séquestration dans une affaire, de meurtre dans une autre et de pédophilie dans la troisième.

Près de la moitié des dossiers correctionnels concernent des armes, des munitions ou des chargeurs militaires. Les faits évoqués portent notamment sur des pertes d’armes de dotation, des détournements, des vols et des trafics. Selon le procureur du Tribunal militaire, Seba Lamine Koné, les dossiers de désertion constituent le deuxième groupe d’infractions le plus représenté.

Une juridiction aux compétences spécifiques

Pour mémoire, basé à Mopti, le tribunal militaire est compétent pour juger les infractions proprement militaires. Toutefois, ses attributions ne se limitent pas à ces seules infractions. Selon la Direction de la justice militaire des Forces armées maliennes, certaines infractions de droit commun commises par des militaires peuvent également relever de cette juridiction, dans les conditions prévues par les textes applicables.