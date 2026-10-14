Mali : l’armée enquête sur un incident meurtrier en zone militaire

L’état-major général des Armées maliennes a signalé, le 14 octobre 2026, un incident ayant provoqué des pertes en vies humaines et des blessés dans une zone d’opérations militaires. Mais pour l’instant, les circonstances du drame restent à établir, alors que les autorités maintiennent des restrictions sur la circulation des grosses cylindrées.

L’armée malienne cherche à déterminer les circonstances d’un incident meurtrier survenu dans une zone d’opérations militaires qui a fait état de morts et de blessés . En effet, dans un communiqué publié à Bamako le 14 octobre, l’état-major général des Armées indique que les personnes concernées se déplaçaient à bord de motos de grosse cylindrée entre deux localités. Par ailleurs, le commandement affirme avoir engagé des démarches pour établir les faits et promet de communiquer, si nécessaire, sur la base des éléments qui seront établis.

Pour rappel, depuis le 3 juin 2026, un arrêté interministériel suspend la circulation des motocyclettes de cylindrée égale ou supérieure à 125 cm³ en dehors des grandes agglomérations. Ces dispositions répondent à des impératifs de sécurité dans les secteurs sensibles. En effet, les déplacements à moto font l’objet d’une attention particulière dans un contexte où les autorités cherchent à limiter les possibilités de mouvement des groupes armés.

L’armée appelle à la vigilance

Au-delà de l’enquête, le commandement invite les populations à respecter les mesures et les consignes de sécurité. Il sollicite également les autorités administratives et locales, les chefs de village, les responsables communautaires ainsi que les organisateurs de foires et de marchés afin qu’ils renforcent l’information et la sensibilisation. En outre, l’état-major présente la protection des populations comme une priorité et insiste sur la responsabilité collective dans les zones concernées par les opérations militaires.