Mali : les FAMa frappent un regroupement présumé terroriste près de Tombouctou

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé avoir frappé un regroupement présumé terroriste le 26 octobre, à environ 75 kilomètres au nord-ouest de Léré, dans la région de Tombouctou. Par ailleurs, une seconde frappe a été menée le lendemain dans la région de Ségou.

Les Forces armées maliennes (FAMa) poursuivent leurs opérations contre les groupes armés dans le nord et le centre du pays. En effet, selon un communiqué de l’état-major général des Armées, deux frappes ont été menées les 26 et 27 octobre 2026 dans le cadre de l’opération Dougoukoloko, avec l’appui de partenaires militaires.

La première intervention s’est déroulée le 26 octobre, à environ 75 kilomètres au nord-ouest de Léré, dans la région de Tombouctou. D’après l’armée, les missions de surveillance et de reconnaissance ont permis de repérer une quinzaine d’individus présentés comme des éléments terroristes, rassemblés sous un abri qui avaient dissimulé leurs motocyclettes dans un endroit isolé, à distance de son lieu de rassemblement. Après confirmation de la cible, les FAMa ont procédé à une frappe. L’état-major indique qu’aucun mouvement n’a été observé sur le site après l’intervention. Cependant, aucun bilan humain consolidé n’est communiqué à ce stade.

Une seconde frappe dans la région de Ségou

Par ailleurs, le 27 octobre, une autre opération a été conduite à environ 24 kilomètres à l’est de Diabaly, dans la région de Ségou. L’exploitation de renseignements aurait permis d’identifier un regroupement présumé terroriste disposant de plusieurs véhicules et motocyclettes. Après observation et vérification des informations recueillies, la cible a été neutralisée, selon le communiqué militaire.

Pour rappel, depuis plusieurs années, le Mali fait face à des attaques de groupes jihadistes, notamment le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, ainsi qu’à l’État islamique au Sahel. Les violences touchent différentes régions et visent notamment les positions militaires, les axes de transport et les populations civiles.