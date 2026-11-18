Invité du podcast SAFE PACE, présenté par Hugo Clément, le 10 novembre, Nicolas Sarkozy a longuement parlé de sport et du Paris Saint-Germain. L’ancien président français a cité Ousmane Dembélé et salué le jeu collectif du PSG, qu’il attribue en grande partie à Luis Enrique. Pour lui, cette réussite est « vraiment la quintessence du jeu collectif ».

Le club parisien a remporté deux Ligues des champions de suite. En 2025, il s’est imposé 5-0 face à l’Inter Milan. Le 30 mai 2026, à Budapest, il a battu Arsenal aux tirs au but après un nul 1-1, 4-3 aux tirs au but. Le PSG est devenu le premier club français à remporter deux fois la compétition.

Le choix du coach

Nicolas Sarkozy a salué la performance collective du club, en citant Ousmane Dembélé : gagner « même si » le joueur n’est pas un individualiste, c’est, selon lui, « vraiment la quintessence du jeu collectif ». Il a écarté Ibrahimovic, Neymar, Messi et Mbappé comme explication des échecs passés : « le choix extraordinaire qui a été fait, c’est le choix du coach ».

Il a estimé que ce technicien « marquera l’histoire » et a loué sa façon de construire une équipe, capable de continuer à bien jouer même sans ses titulaires. « Le football, c’est 11 joueurs », a-t-il ajouté.

Interrogé sur le rôle du Qatar, il a répondu que les moyens financiers ne suffisent pas à expliquer les succès, car des clubs comme Manchester City, le Real Madrid, Barcelone ou le Bayern disposent de ressources comparables. Il a surtout insisté sur les échecs qui précèdent les victoires : « On ne gagne que si on échoue avant. » Pour lui, « c’est en cela que le sport est une école de vie ».

Enfin, face aux questions sur son éventuelle influence dans le rachat du club par le Qatar, il a répondu : « Moi je n’ai aucun rôle si ce n’est celui d’aimer ce sport et d’aimer cette équipe. »