Mali : une jeune mariée retrouvée morte par balle à Bamako, son mari en garde à vue

C’est un drame qui sest déroulé au Mali. Une jeune femme mariée depuis dix jours est morte d’un tir d’arme à feu, et son époux est entendu par les enquêteurs. En effet, Racky Diaby, surnommée Harkia, a été découverte sans vie le mercredi 7 octobre 2026, vers 3 heures du matin, dans sa chambre au quartier de Faladié, à Bamako. Le mari, un homme de 29 ans, a été arrêté dans la foulée. Pour rappel, le couple s’était uni le 27 septembre 2026 et la victime venait d’emménager chez son époux.

D’après le légiste la mort a été causée par une blessure par balle. Selon les premières informations, les policiers auraient trouvé un pistolet automatique dans le logement, reste à savoir si ce modèle a bien servi à tirer sur la jeune femme.

Les investigations visent aussi à reconstituer le déroulement de la nuit : qui se trouvait dans la pièce, qui a manipulé l’arme et pour quelle raison le coup est parti.