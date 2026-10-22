Mali : une opération militaire cible des « terroristes » près de Ngoma Koura

Une frappe des Forces armées maliennes a visé un rassemblement de motocyclistes dans la forêt de Ouagadou. En outre, l’armée malienne poursuit ses reconnaissances pour établir le bilan de la frappe.

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé avoir neutralisé plusieurs combattants lors d’une frappe menée le mardi 20 octobre 2026 près de Ngoma Koura. En effet, selon l’état-major général des Armées, la cible était un groupe rassemblé sous un arbre dans la forêt de Ouagadou.

L’intervention a été précédée par la détection de plusieurs colonnes de motocyclistes. Les militaires les ont suivies grâce à des renseignements, puis ont vérifié les informations recueillies avant de frapper le rassemblement repéré près du village.

Par ailleurs, l’armée a fait état dans son compte rendu de « plusieurs éléments terroristes neutralisés » sans toutefois communiquer un chiffre précis ou encore l’identité des personnes visées et leur éventuelle appartenance à une organisation armée n’ont pas non plus été précisées.

Les opérations de surveillance et de reconnaissance se poursuivent dans la zone et doivent permettre aux militaires d’évaluer les résultats de la frappe, d’établir un bilan définitif et de rechercher d’éventuels combattants encore présents dans le secteur.

Pour rappel, la forêt de Ouagadou avait déjà été ciblée lors d’opérations antijihadistes. En juin 2011, les armées malienne et mauritanienne y avaient mené une intervention contre une base attribuée à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).