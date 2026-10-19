Manifestations en France : la Malaisie appelle à reporter leurs voyages non essentiels

La Malaisie change le ton à l’égard de la France. Le ministère malaisien des Affaires étrangères a diffusé un communiqué le lundi 19 octobre 2026 au sujet des manifestations dans plusieurs grandes villes françaises. « Le ministère suit de près les manifestations en cours dans les grandes villes de France. À ce stade, aucun ressortissant malaisien n’est signalé comme impliqué ou touché par la situation. » Pourtant, Kuala Lumpur recommande la prudence : « Les Malaisiens sont invités à envisager de reporter les voyages non essentiels jusqu’à l’amélioration de la situation. »

L’ambassade de Malaisie à Paris avait déjà émis un avis dans ce sens. Elle y demande à ses ressortissants de rester vigilants. En effet, les déplacements vers la France ne sont soumis à aucune restriction, comme le précise le texte : « Si les voyages vers la France restent sans restriction, les Malaisiens sont invités à faire preuve de prudence ». Il s’agit donc d’une recommandation, pas d’une interdiction.

Une inscription demandée auprès de l’ambassade

Le ministère s’adresse aussi aux Malaisiens installés en France: « Le ministère exhorte fortement les Malaisiens résidant en France à s’assurer que l’ambassade de Malaisie à Paris dispose de leurs coordonnées à jour. Ceux qui ne se sont pas encore enregistrés sont encouragés à le faire via la plateforme e-Konsular ». Hormis ceux-là, les voyageurs sont invités à en faire autant avant leur départ. « L’ambassade reste en contact étroit avec les autorités locales compétentes afin d’obtenir les dernières informations et de faciliter l’assistance aux Malaisiens, si le besoin s’en fait sentir. » peut-on lire.

Pour une aide consulaire immédiate, l’ambassade met à disposition un numéro de téléphone, une ligne d’urgence en dehors des heures de bureau et une adresse électronique. Le ministère conclut ainsi : « Le ministère continuera de suivre l’évolution de la situation de près et fournira de nouvelles informations si nécessaire. »