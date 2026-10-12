Maroc-Espagne : un incident militaire évité de justesse au large de Ceuta

Un patrouilleur marocain et un navire militaire espagnol ont failli entrer en collision au large de Ceuta début août. Ensuite, Madrid a mobilisé plusieurs bâtiments de guerre et engagé des démarches auprès de Rabat pour mettre fin aux incursions navales selon les informations rapportées par El Pais.

Les 30 et 31 juillet, puis durant les premiers jours d’août 2026, des navires de la Marine royale marocaine auraient pénétré à plusieurs reprises dans les eaux revendiquées par l’Espagne autour de Ceuta. Selon les sources consultées par El País, les manœuvres d’un patrouilleur marocain et d’un bâtiment espagnol ont failli provoquer une collision.

En effet, Madrid a renforcé sa présence maritime le 3 août avec l’arrivée du Rayo, un patrouilleur habituellement basé aux Canaries. La frégate Santa María, partie de la base navale de Rota, a ensuite rejoint le dispositif. Une avarie a toutefois contraint la marine espagnole à la remplacer par la Navarra.

Mais, le 6 août, les deux frégates ont accosté à Ceuta afin de transférer les fusiliers marins et leur équipement. D’après El País, le déploiement naval et une intervention du ministère espagnol de la Défense auprès des autorités marocaines ont contribué à mettre fin aux incursions.

Un différend maritime persistant

La situation s’explique aussi par le désaccord entre Madrid et Rabat sur le statut de Ceuta. L’Espagne revendique les eaux territoriales autour de cette ville autonome située sur la côte nord-africaine, tandis que le Maroc conteste la souveraineté espagnole sur le territoire.

Ceuta se trouve à proximité du détroit de Gibraltar, un passage maritime fréquenté qui relie l’Atlantique à la Méditerranée. Or, les incidents navals de l’été se sont produits alors que la ville faisait face à une arrivée massive de migrants depuis le Maroc. Toutefois, le quotidien El País ne fait état d’aucun élément permettant d’établir un lien entre les mouvements des navires marocains et les arrivées de migrants.

Felipe VI réunit les responsables militaires

Le 8 septembre, le roi Felipe VI a présidé une réunion consacrée à Ceuta au palais de la Zarzuela. La ministre de la Défense Margarita Robles et cinq hauts responsables militaires y ont participé, selon les informations rapportées par la presse espagnole.