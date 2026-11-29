À quelques semaines des festivités de fin d’année, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachidi Gbadamassi, a effectué une visite de travail dans les départements de l’Ouémé et du Plateau, le mercredi 25 novembre 2026. À Porto-Novo et à Pobè, les échanges ont porté sur les difficultés rencontrées par les agents et sur les mesures en cours. Cette démarche vise à renforcer la coordination entre les acteurs de la sécurité et à anticiper les menaces susceptibles de troubler la quiétude des habitants. Il a rencontré le préfet Délonix Djimèco Kogblévi, les autorités communales et les responsables des forces déployées.

Une veille permanente souhaitée par le ministre conseiller

Lors de cette mission, plusieurs obstacles ont été soulevés. Son arrivée a permis de soulever les problèmes qui empêchent les forces de sécurité de bien travailler dans de bonnes conditions. Il s’agit des problèmes de coopération et de logement des commissariats.

Sur le terrain, le ministre conseiller a affirmé que la vigilance doit être renforcée. La veille permanente est souhaitée dans les cinq communes du Plateau. Les habitants sont appelés à jouer leur rôle. Il invite les populations de l’Ouémé et du Plateau à coproduire la sécurité avec les forces de défense.