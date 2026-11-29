L’avocate béninoise Michèle Peggy Zomahoun a remporté le premier prix du concours international d’éloquence Mario Stasi, organisé dans le cadre de la rentrée judiciaire 2026 du Barreau de Paris. La distinction lui a été décernée le 26 novembre 2026, à l’issue d’une compétition consacrée à la défense des libertés fondamentales et des droits humains.

Face à des candidats venus de plusieurs pays, la représentante du Bénin a convaincu le jury par la solidité de son argumentation et la maîtrise de sa plaidoirie. Le concours Mario Stasi, organisé chaque année par le Barreau de Paris, récompense les prestations oratoires qui portent les valeurs de justice, la protection des avocats menacés dans l’exercice de leur profession et le respect des droits de la défense.

Cette victoire vient enrichir le parcours de la jeune avocate, déjà distinguée lors de sa formation professionnelle. Entre 2022 et 2024, elle a suivi les enseignements du Centre de formation professionnelle des avocats (CFPA) du Togo, où elle a obtenu le Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA). Elle y est sortie major de sa promotion.

La remise des distinctions a également connu la présence de Maître Léopold Olory-Togbé, figure du monde judiciaire béninois. Il était accompagné de son fils, Thierno Olory-Togbé, avocat et acteur politique à Cotonou. Leur participation a donné une dimension particulière à la cérémonie, autour de la transmission des valeurs et de l’expérience au sein de la profession.

Au Bénin, cette récompense constitue une reconnaissance pour Michèle Peggy Zomahoun, mais aussi une occasion de faire connaître le parcours des jeunes avocats du pays. Elle rappelle la place que peuvent occuper les juristes béninois dans les débats internationaux sur l’État de droit et les libertés fondamentales.