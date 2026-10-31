Mbappé chez On : le projet de Nike que son départ a fait annuler

Après près de vingt ans de collaboration avec Kylian Mbappé, Nike avait déjà préparé une nouvelle collection de crampons signature destinée à l’attaquant français. Cependant, son départ chez l’équipementier suisse On a contraint la marque américaine à abandonner ce projet, pourtant présenté aux revendeurs.

Le changement d’équipementier de Kylian Mbappé laisse visiblement des traces dans les plans commerciaux de Nike. En effet, la marque américaine avait entièrement développé une nouvelle collection de crampons personnalisés pour l’attaquant français avant son départ chez On prévue pour février 2027, mais cette gamme ne sera finalement pas commercialisée.

Selon les révélations de Footy Headlines, le projet avait atteint un stade particulièrement avancé et les différents modèles avaient déjà été présentés aux distributeurs, qui avaient même enregistré des précommandes en prévision de leur lancement. Cependant, à la suite du changement d’équipementier du joueur, Nike a décidé de stopper le déploiement de toute la collection.

Parmi les chaussures concernées figuraient notamment une Mercurial « Mbappé Legacy » et une édition « Career Journey ». D’ailleurs, les images des prototypes de la première version dévoilent une tige blanc cassé, ornée de lignes de vitesse rouges et roses, avec des logos Nike bleu marine. Un motif bleu inspiré des constellations et des plans venait également rappeler les différentes étapes de l’histoire de la gamme Mercurial.

Pour rappel, Kylian Mbappé collaborait avec Nike depuis l’âge de sept ans. Ainsi, leur partenariat, qui aura duré environ vingt ans, avait donné naissance à plusieurs chaussures personnalisées mettant en avant ses origines, son parcours et ses ambitions.