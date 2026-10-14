Mbappé dépasse Messi et devient le plus jeune joueur à disputer 100 matches de Ligue des champions

Un record de précocité de Lionel Messi en Ligue des champions est tombé mercredi 14 octobre 2026 à Rome, en Italie. Et pour cause, Kylian Mbappé a disputé ce soir son 100e match dans la compétition, à 27 ans et 298 jours, contre 28 ans et 84 jours pour l’Argentin au même palier. En effet, titulaire avec le Real Madrid sur la pelouse de l’AS Rome, l’attaquant français a aussi marqué en première période. Malheureusement, cette distinction s’ajoute à un parcours européen qui reste, pour l’instant, sans trophée.

La soirée a été agitée puisque La Roma a ouvert le score à la 20e minute, et Mbappé a répondu avant la pause pour égaliser. Puis les Romains ont repris l’avantage à la 51e minute, et ont porté le score à 3-1 à la 58e.

Le Real Madrid a alors changé le cours de la rencontre. Coup sur coup, il a marqué à la 83e, à la 85e puis à la 90e minute pour s’imposer 4-3. Les Madrilènes enchaînent ainsi un deuxième succès en deux journées de la phase de ligue, après leur victoire 2-1 contre l’Inter Milan début septembre.