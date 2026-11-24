L’ancien international français Christophe Dugarry a condamné lundi 23 novembre 2026, au micro de RMC, la standing ovation réservée à Gianni Infantino par les présidents de fédérations africaines. Cette scène s’est déroulée samedi lors de l’assemblée générale de la CAF à Abuja, au Nigeria. Le consultant y voit « de la corruption en direct », une formule qui reste son jugement personnel. Ainsi, il réagit à l’initiative du président de la CAF, Patrice Motsepe, qui a demandé aux délégués de se lever pour saluer le patron de la FIFA.

Cet hommage s’est tenu sous les yeux de Philippe Diallo, président de la Fédération française de football et adversaire d’Infantino dans la course à la présidence de la FIFA. Motsepe a réaffirmé le soutien unanime des 54 associations africaines à son candidat, en rappelant l’engagement de ce dernier d’augmenter les financements versés à chaque fédération du continent à partir du 1er janvier 2027. Dès lors, il a justifié son choix ainsi : « Il a toujours été de notre côté par le passé, on peut toujours compter sur lui », a déclaré Patrice Motsepe.

Les 25 millions visés par le consultant

Dugarry s’en prend d’abord à l’annonce financière qui a accompagné la scène : « Ça m’a rendu fou, j’ai assisté à de la corruption en direct. C’est une honte, un scandale aux yeux de tous. », a affirmé le consultant. Ensuite, « Le Président de la CAF a fait se lever tous les présidents pour applaudir Infantino. Donc le mec a décidé comme ça du jour au lendemain de donner 25 M€ à chaque fédération, soit un milliard d’euros libéré d’un coup de baguette magique. Après l’Afrique, la CAF et la CAN s’étonnent qu’on ne les prenne pas au sérieux. », a ajouté Christophe Dugarry.

Toutefois, les chiffres cités diffèrent de ceux de la FIFA. Le plan présenté le 15 octobre à Zurich prévoit 25 millions de dollars, soit environ 22 millions d’euros, pour chacune de ses 211 associations membres sur la période 2027-2030. Il s’inscrit dans une enveloppe globale de 6,35 milliards de dollars. Pour les 54 fédérations de la CAF, le total atteindrait donc environ 1,35 milliard de dollars. Par ailleurs, ce programme doit encore être validé par le Conseil de la FIFA en décembre, avant un examen au Congrès en mars 2027. De son côté, l’UEFA réclamait 10 millions de dollars par fédération.

Un soutien africain déjà acquis depuis octobre

L’ovation d’Abuja n’a pas créé ce rapport de force. En effet, le 8 octobre, les 54 associations membres de la CAF avaient annoncé un soutien unanime et sans condition à la réélection d’Infantino, prévue le 18 mars 2027 à Rabat. Ainsi, la confédération africaine pèse 54 voix sur les 211 que compte la FIFA, soit plus du quart du collège électoral. Dès lors, avec la candidature de Diallo, chaque démonstration de soutien devient un enjeu de campagne.