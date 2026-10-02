Mbappé : Thierry Henry prend l’exemple de Rodri pour répondre aux critiques

Ces derniers temps, Kylian Mbappé ne cesse de cristalliser les attentes. Au vu de son statut de superstar, le capitaine de l’équipe de France ne laisse personne indifférent. Sur le terrain, chacune de ses performances est scrutée à la loupe. Depuis son explosion au plus haut niveau, il y a de nombreuses attentes autour du natif de Bondy. Après avoir signé au PSG, Mbappé a basculé dans une autre dimension. Depuis lors, il ne fait qu’empiler les buts.

Eternel débat autour de Mbappé

Autant il est félicité pour ses performances individuelles, autant de nombreux observateurs lui reprochent son manque d’implication en ce qui concerne les tâches défensives. Comme le capitaine des Bleus l’a lui-même indiqué, « le football, il a changé ». Il n’y a pas si longtemps que ça, le rôle d’un attaquant était de marquer. Aujourd’hui, l’attaquant doit participer à l’organisation du jeu sous toutes ses formes et c’est à ce niveau que Kylian Mbappé est particulièrement attendu.

Thierry Henry, la légende d’Arsenal, voit les choses autrement. Sur les ondes de l’émission Rothen s’enflamme, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco a pris exemple sur Rodri et le rôle des entraîneurs pour défendre le capitaine de l’équipe de France. Henry a expliqué que c’est sous les ordres de Pep Guardiola que Rodri est devenu un joueur de classe mondiale au milieu de terrain.

Rodri a par la suite rejoint le FC Barcelone et, d’après Thierry Henry, l’Espagnol possède toujours la même influence et le même niveau de performance sous la férule du coach Hansi Flick. « Tu peux bien jouer (avec Kylian), c’est au coach de trouver une situation pour mettre l’équipe dans les meilleures conditions. Il faut trouver le bon équilibre. C’est dur, que ce soit Mbappé ou pas. Tu perds Rodri à Manchester City, ça prend que des contres, et pourtant, c’est un seul joueur et c’était Pep Guardiola le coach. Au Barça, tu mets Rodri, ça prend moins de buts », a notifié Henry. Kylian Mbappé est actuellement l’une des têtes de gondole du football mondial et il devra faire avec les critiques à tout moment.