Média en ligne au Bénin : Libre Express affiche ses ambitions après la signature de sa convention avec la HAAC

Après la signature de sa convention avec la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), le 1er octobre 2026, le média béninois Libre Express entend renforcer ses enquêtes, développer ses reportages et consolider son modèle économique. Son promoteur, Ozias Hounguè, affiche ses ambitions.

Lancé en 2022, Libre Express ( https://libre-express.bj/ ) entend franchir un nouveau cap. La signature de sa convention avec la HAAC, aux côtés de 88 autres exploitants de médias en ligne, marque une étape dans la structuration de cette plateforme d’information béninoise.

Pour Ozias Hounguè, l’enjeu est désormais de transformer cette avancée en progrès éditoriaux concrets. « C’est une étape importante pour Libre Express. Elle nous permet d’envisager la suite avec davantage de structure et d’ambition », explique-t-il.

Donner plus de place aux enquêtes

La couverture de l’actualité judiciaire et sécuritaire restera au cœur de la ligne éditoriale du média. Libre Express souhaite néanmoins élargir ses formats et approfondir le traitement de l’information.

« Nous voulons aller au-delà de l’actualité immédiate, en donnant plus de place aux enquêtes et aux reportages de terrain », indique Ozias Hounguè.

Le média prévoit également de développer les vidéos et les interviews afin de mieux répondre aux nouvelles habitudes du public. Cette évolution implique toutefois de disposer de moyens adaptés. « Produire une information sérieuse demande du temps, du travail et des ressources. La qualité a un coût », souligne son promoteur.

Préserver l’indépendance, assurer la pérennité

Comme de nombreux médias numériques, Libre Express doit relever le défi du financement. Le développement de partenariats apparaît comme une piste, à condition de préserver la liberté de la rédaction.

« Nous sommes ouverts aux collaborations, mais elles doivent respecter notre ligne éditoriale. Il est essentiel que nos choix journalistiques restent indépendants », précise Ozias Hounguè.

La recherche d’un modèle économique viable constitue ainsi une priorité. Elle doit permettre au média de renforcer ses productions sans renoncer à ses exigences professionnelles.

Une ambition qui s’étend à l’Afrique

Libre Express souhaite aussi accorder une place croissante à l’actualité africaine. Pour son promoteur, cette ouverture doit s’appuyer sur une connaissance approfondie des réalités béninoises et régionales.

« Nous voulons parler davantage de l’Afrique, mais cela doit se faire progressivement, en partant de ce que nous connaissons et maîtrisons », affirme-t-il.

Au-delà de l’audience, Ozias Hounguè veut privilégier l’utilité de l’information et sa contribution au débat public. « Notre ambition est de proposer des contenus qui informent réellement, donnent la parole aux citoyens et permettent de mieux comprendre les enjeux de société », explique-t-il.

Le cap est donc celui d’un développement progressif, fondé sur la rigueur journalistique, la diversification des contenus et la solidité financière. « Nous voulons bâtir un média crédible, indépendant et capable de durer », conclut le promoteur de Libre Express.