« Meilleur Ballon d’Or » : Cristiano Ronaldo domine les votes devant Messi avec 62 % des suffrages

Cristiano Ronaldo domine actuellement le vote des supporters lancé par la plateforme officielle du Ballon d’Or pour désigner la meilleure saison victorieuse de l’histoire du trophée. Selon le média sportif roumain Digi Sport, le 19 octobre 2026, la saison 2008 du Portugais recueille 62 % des suffrages, devant celle de Lionel Messi en 2012, créditée de 13 %. La saison 2023 de l’Argentin arrive en troisième position avec 9 % des voix.

La rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ravive les débats depuis plusieurs années. L’Argentin compte huit Ballons d’Or, remportés entre 2009 et 2023. Pour sa part, Cristiano Ronaldo compte cinq. Il a été sacré pour la première fois en 2008 avec Manchester United. Leur opposition a marqué l’histoire du trophée, dont ils ont occupé les premières places.

Dix légendes en compétition, un vote payant

Baptisée B.O.A.T., pour Ballon d’Or Of All Time, l’initiative a été lancée au début du mois d’octobre par le site officiel du Ballon d’Or, associé à France Football. Elle compte dix joueurs ayant remporté le trophée au moins deux fois : Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff et Alfredo Di Stéfano.

Le vote coûte un euro et chacun peut voter autant de fois qu’il le souhaite. Le scrutin prendra fin le 27 octobre 2026 à 23 h 59, heure de Paris. Les résultats doivent être annoncés le lendemain sur le site du Ballon d’Or.