Mer Rouge : un drone abattu par la France près d’un porte-conteneurs

Dans la nuit du 1er au 2 octobre, la frégate française Languedoc a détruit un drone qui se dirigeait vers le porte-conteneurs Champs-Élysées de CMA CGM, en mer Rouge. L’affaire n’a été rendue publique que plusieurs jours plus tard.

Une intervention militaire française s’est déroulée dans le détroit de Bab el-Mandeb, passage stratégique entre la mer Rouge et le golfe d’Aden. En effet, selon les informations révélées le 15 octobre par le quotidien Le Monde, la frégate multimissions Languedoc escortait le porte-conteneurs Champs-Élysées lorsqu’un drone s’est dirigé vers ce navire marchand. Le bâtiment commercial a alors dû modifier son cap et sa vitesse.

L’état-major des armées a confirmé l’interception. « La frégate française a fait usage de son canon contre un drone jugé menaçant et l’a abattu », a-t-il indiqué selon le média français Le Monde,. Cependant, les autorités militaires n’ont fourni aucune précision sur les caractéristiques de l’engin ni sur son origine.

Une route maritime sous tension

Pour mémoire, depuis 2024, les attaques des rebelles houthis contre les navires marchands ont poussé l’Union européenne à renforcer la protection du trafic maritime en mer Rouge. Lancée en février de cette année-là, l’opération Aspides mobilise notamment des moyens navals français dans le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d’Aden. À en croire le ministère français des Armées, plus de 150 navires civils avaient bénéficié de cette protection au début d’octobre 2026. En effet, cette zone constitue un axe majeur du commerce mondial, notamment pour les liaisons entre l’Asie et l’Europe via le canal de Suez.