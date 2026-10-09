Mike Tyson soutient Donald Trump, qui l'encense : « Je suis son fan depuis longtemps »

Les éloges de Donald Trump envers Mike Tyson, prononcés devant la presse à la Maison-Blanche, à Washington, circulent en ligne depuis quelques heures. Le président des États-Unis déclare : « C’est Iron Mike Tyson. Je ne vais pas me battre contre lui aujourd’hui, mais je suis son fan depuis longtemps. Nous sommes amis depuis longtemps. Iron Mike, il n’y a personne comme lui. »

L’ancien champion du monde des poids lourds avait rendu visite au président vendredi 9 octobre 2026, à moins de quatre semaines des élections de mi-mandat, fixées au 3 novembre.

Un soutien affiché avant les élections de mi-mandat

Interrogé par les journalistes dans la salle de presse de l’aile Ouest, Mike Tyson a prédit une victoire du président : « Je pense que Donald Trump va gagner. » Un meeting est programmé à Syracuse, dans l’État de New York, et la Maison-Blanche lui a proposé de voyager avec le chef de l’État pour s’y rendre.

Le directeur de la communication de l’exécutif, Steven Cheung, a publié une photo de la visite. Le boxeur de 60 ans reste l’un des visiteurs réguliers de l’entourage présidentiel. Il figurait parmi les invités de la projection du film Melania à la Maison-Blanche le 24 janvier 2026, et il avait adressé plus tôt dans l’année un courrier au pouvoir exécutif en faveur d’une réforme sur le cannabis, secteur où il est lui-même entrepreneur.

Des sportifs réunis autour du président

Mike Tyson n’est pas le seul sportif à apparaître aux côtés de Donald Trump en cette fin de campagne. L’ancien lanceur de baseball Roger Clemens devait présenter le président lors d’un meeting à San Antonio, au Texas, mercredi 7 octobre, selon des informations de médias américains. La veille, à Baltimore, plusieurs joueurs des Ravens de la NFL, dont Marlon Humphrey, accompagnaient le président pour l’annonce d’un nouveau chantier naval.

Le rapprochement avec les sports de combat s’est aussi manifesté cet été. Le 14 juin 2026, jour des 80 ans du président, un événement de l’UFC s’est tenu sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, dans une arène temporaire de 5 000 places. C’est le seul événement sportif professionnel organisé sur le site de la résidence présidentielle.

Trente-huit ans de relation

Les deux hommes se connaissent depuis les années 1980. En juin 1988, Donald Trump avait accueilli à Atlantic City le combat de Mike Tyson contre Michael Spinks, remporté par le boxeur en 91 secondes. Mike Tyson, devenu à 20 ans le plus jeune champion du monde des poids lourds de l’histoire en 1986, avait alors consolidé son statut de star mondiale. Le promoteur immobilier l’a conseillé pendant une courte période.

Le lien a résisté aux années. En 2016, Mike Tyson avait appelé publiquement à voter pour Donald Trump, au moment où le magnat de l’immobilier briguait l’investiture républicaine.