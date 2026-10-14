Mourinho s'en prend aux joueurs de la Roma : « Ce sont eux qui étaient morts »

Le Real Madrid a renversé la Roma (4-3) mercredi 14 octobre 2026 au Stadio Olimpico, à Rome, en Italie, alors qu’il était mené 3-1 à vingt minutes de la fin. Son entraîneur José Mourinho a réagi après le coup de sifflet final, et le journaliste Fabrizio Romano a relayé ses mots sur X. Le Portugais a visé directement les joueurs romains, qu’il a accusés d’avoir levé le pied trop tôt dans ce match de Ligue des champions.

« Après avoir été menés 3-1, tout le monde a peut-être pensé que le match était mort, mais les seuls qui étaient morts, ce sont les joueurs de la Roma… c’est très difficile de jouer avec cette intensité et le style de football du Real », a tancé Mounrinho

Trois buts en sept minutes

La Roma menait 3-1 grâce à un but de Marten de Roon et à un doublé de Donyell Malen. Au final, le Real n’a retourné la rencontre que dans le dernier quart d’heure, entre la 83e et la 90e minute. Trois coups de pied arrêtés ont suffi : Carlos Espi, Endrick et Antonio Rüdiger ont chacun repris un corner ou un coup franc pour inscrire les trois buts décisifs.

Mourinho avait fait entrer plusieurs joueurs offensifs pendant la rencontre. Selon lui, « encaisser trois, quatre ou cinq buts ne change pas grand-chose », et ces changements ont fait basculer le match. Il a décrit une Roma « incapable de gérer l’avalanche de football offensif » lancée par son équipe en fin de match.

Un retour sous haute émotion à Rome

Cette soirée avait une saveur particulière pour Mourinho. Il revenait à l’Olimpico pour la première fois comme adversaire de la Roma, qu’il a dirigée de 2021 à 2024. Les supporters romains lui avaient réservé plusieurs banderoles, dont une immense représentation de l’entraîneur brandissant le trophée de la Ligue Europa Conférence. C’est avec ce titre, remporté en 2022, que la Roma avait mis fin à une longue attente de trophée européen.