L’ancien directeur général de la Police nationale, Louis-Philippe Houndégnon, a recouvré la liberté ce mardi 24 novembre 2026. Son coaccusé et neveu, Camille Amoussou, est également sorti de prison. Les deux hommes ont quitté la prison civile d’Akpro-Missérété aux environs de 10 heures, selon leur avocat, Me Fidèle Abouta, qui a confirmé l’information à Bip Radio.

Cette libération intervient au lendemain du verdict rendu par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Lundi 23 novembre, la juridiction a condamné l’ancien patron de la Police nationale à 24 mois de prison ferme et à une amende de deux millions de francs CFA pour harcèlement par le biais de moyens électroniques et incitation à la rébellion. Dans la même décision, Camille Amoussou a été relaxé.

La peine prononcée contre Louis-Philippe Houndégnon correspond à la durée de sa détention préventive, entamée le 14 novembre 2024, date de son placement sous mandat de dépôt. Il a donc purgé la totalité de sa peine. Son neveu bénéficie, quant à lui, de la décision de relaxe rendue par la Cour.