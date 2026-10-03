Mutinerie au Niger : Tebboune s’explique sur l’envoi des avions de chasse

Lors d’un entretien avec la presse nationale, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a expliqué les raisons de l’envoi d’avions militaires au Niger après la tentative de mutinerie survenue à Niamey fin août.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a apporté de nouvelles explications sur l’envoi d’avions militaires au Niger, décidé après la tentative de mutinerie survenue à Niamey fin août. Lors d’une entrevue avec des représentants de la presse nationale qui sera diffusé ce samedi 03 Octobre 2026, il a indiqué que cette décision visait à soutenir les autorités nigériennes face à la tentative de coup d’État.

Selon le chef de l’État algérien, les événements ont pris une dimension particulière puisque le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine se trouvait en Algérie au moment de la tentative. En effet, Tebboune a estimé que cette coïncidence pouvait être considérée comme une « tentative de provocation » à l’égard de son pays.

Toutefois, l’envoi des avions de chasse ne constitue pas le premier soutien militaire apporté par Alger à Niamey durant cette période. Quelques semaines auparavant, le 9 août 2026, l’Algérie avait déjà remis quatre hélicoptères à l’armée nigérienne. Le lot comprenait deux Mi-24V et deux Mi-171, ainsi que des munitions, des pièces de rechange et du matériel destiné à leur maintenance et à leur soutien logistique.

Cette première opération avait été présentée par le ministère algérien de la Défense comme une étape du renforcement de la coopération stratégique entre les deux pays, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité. Elle avait également été décidée sur instruction de Tebboune.

Quelques semaines plus tard, le 30 août, l’Algérie a envoyé à Niamey quatre avions de chasse Sukhoï Su-30, répartis en deux patrouilles. Un avion ravitailleur accompagnait également le dispositif. Le ministère algérien de la Défense avait précisé que ce déploiement faisait suite à une demande des autorités nigériennes après les événements survenus dans la capitale.