Niger : 3 Béninois soupçonnés d'escroquerie arrêtés à Gaya

Trois ressortissants béninois ont été interpellés à Gaya, au Niger, dans une affaire présumée d’escroquerie en ligne impliquant de fausses ventes aux enchères des Douanes qui aurait fait plus de 37 victimes pour un préjudice provisoire estimé à 7 millions de FCFA.

Les annonces semblaient provenir de l’administration douanière, mais servaient en réalité à soutirer de l’argent aux internautes, une affaire qui a conduit la Direction de la Police judiciaire (DPJ) du Niger à interpeller trois ressortissants béninois soupçonnés d’appartenir à un réseau de cyberescroquerie, tandis qu’un quatrième membre présumé, qui résiderait au Bénin, reste activement recherché.

Selon les enquêteurs, les suspects publiaient sur les réseaux sociaux de fausses annonces de ventes aux enchères. En effet, ils utilisaient frauduleusement le sceau de l’État, le cachet et la signature du Directeur général des Douanes afin de donner une apparence officielle à leurs offres. Une fois intéressées, les victimes étaient invitées à poursuivre les échanges sur WhatsApp, où elles devaient transmettre leurs pièces d’identité avant de procéder à des versements sur des comptes Nita et Amana.

Les trois personnes arrêtées, âgées de 23, 24 et 27 ans, auraient occupé des fonctions complémentaires. En effet, une personne créait les comptes destinés à recevoir les paiements, une autre récupérait les fonds, tandis que la troisième organisait leur transfert vers le Bénin, notamment par MTN MoMo. Une partie de l’argent aurait également été convertie en cryptomonnaie.

L’exploitation des téléphones saisis a par ailleurs révélé l’utilisation présumée de numéros virtuels français pour contacter d’autres victimes, en se faisant passer pour des ressortissants européens.

D’après la DPJ, les trois suspects ont reconnu les faits lors de leurs auditions dans l’enquête qui fait état de plus de 37 plaignants et d’un préjudice provisoire de 7 millions de FCFA. En outre, les investigations se poursuivent pour retrouver le quatrième suspect et déterminer l’étendue des activités du réseau.