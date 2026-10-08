Niger : la France expulse deux agents de renseignement, l'un soupçonné de surveiller des opposants

Les tensions entre la France et le Niger s’accumulent depuis 2023. La France a expulsé deux agents des services de renseignement nigériens, révèle Le Monde ce 8 octobre, qui cite une source diplomatique française et une source nigérienne. L’un des agents expulsés était soupçonné de mener des activités de surveillance visant des opposants aux autorités de Niamey présents sur le sol français. Le Niger et la France n’ont pas encore publié de communication officielle détaillée sur la situation.

Cette expulsion intervient dans un cadre de tensions entre les deux pays. Le Niger a officiellement dénoncé et rompu les accords de coopération militaire et de défense avec la France au début d’août 2023. La même année, les autorités nigériennes ont expulsé l’ambassadeur de France, Sylvain Itté, en lui donnant 48 heures pour quitter le pays, une décision que Paris a jugée dépourvue de toute légitimité. L’ambassadeur est finalement rentré en France en septembre 2023.

Selon Le Monde, les deux hommes travaillaient pour la DGDSE, les services de renseignement nigériens, et étaient officiellement en poste à l’ambassade du Niger à Paris. Ils étaient donc restés en poste en France malgré la dégradation des relations entre les deux pays. Les autorités françaises les ont déclarés persona non grata le 16 septembre, et ils ont quitté le territoire trois jours plus tard. Une source nigérienne citée par Le Monde affirme que l’un d’eux était soupçonné de surveiller des opposants nigériens installés en France. Les réactions officielles des deux capitales restent à ce stade attendues.