Niger : l’armée compte sur la mobilisation générale pour renforcer ses forces déjà engagées

Au Niger, la mobilisation générale ne se limite pas à l’armée. C’est le message qui ressort de la rencontre organisée ce mercredi 7 octobre 2026 entre le chef d’état-major des armées, le général de brigade Mamane Sani Kiaou, et la Commission chargée de l’organisation de la mobilisation générale. La réunion a rassemblé toutes les entités des effectifs de l’armée nationale.

Le président du comité de suivi de la mobilisation général , le général de brigade Mamane Souley, a expliqué que la mobilisation générale doit permettre aux autres composantes de la société de rejoindre l’effort engagé par l’armée. Selon lui, la mobilisation doit permettre de renforcer les capacités d’action des forces armées du Niger sur le terrain. Il présente l’initiative comme un « multiplicateur de forces ». Le haut gradé estime que chaque citoyen doit être en mesure d’apporter sa contribution aux actions de l’armée nationale.

Le message du chef d’état major

Durant la rencontre, il a été expliqué que l’ensemble des institutions publiques, des structures socioprofessionnelles et autres entités seront mobilisés dans le cadre de l’effort de guerre. Ainsi, le général Mamane Souley a expliqué que le processus de mobilisation va s’étendre dans le temps en fonction des défis et besoins du moment. Lors de la rencontre, le général Mamane Sani Kiaou a insisté sur la responsabilité de chaque militaire. Il a appelé à la discipline, à la vigilance, au professionnalisme et à la disponibilité. Le chef d’état-major a également demandé à l’encadrement de transmettre ces mêmes orientations aux personnels absents, afin que tous comprennent les enjeux liés à la mobilisation générale. L’objectif est donc de préparer l’ensemble du pays à contribuer à la défense nationale.