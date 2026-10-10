Niger : le gouvernement écarte une hausse du carburant et s’attaque aux fraudes

Le gouvernement nigérien maintient les prix du carburant à la pompe malgré les difficultés d’approvisionnement. En effet, le Conseil des ministres, réuni le 9 octobre 2026 sous la présidence du général d’armée Abdourahamane Tiani, a annoncé des mesures contre les fraudes et la mise en place d’un comité technique chargé d’identifier les blocages de la filière pétrolière rapporte l’ANP.

Le gouvernement nigérien ne retient pas, pour l’heure, la hausse des prix du carburant proposée par le Conseil consultatif de la refondation (CCR). En effet, à l’issue de sa session extraordinaire des 5 et 6 octobre, cette institution avait recommandé une augmentation des tarifs à la pompe pour atténuer les tensions sur le marché et réduire les dépenses liées aux subventions supportées par l’État.

Cependant, le Conseil des ministres a plutôt retenu des mesures axées sur la lutte contre les fraudes et l’identification des causes des pénuries. Les échanges ont également porté sur les onze recommandations du CCR, dont certaines concernent la sécurisation de l’approvisionnement en carburant et la campagne agricole 2026.

Par ailleurs, selon le gouvernement, les perturbations s’expliquent par des contraintes structurelles et des problèmes de gouvernance touchant la production, le transport et la distribution. De plus, les circuits informels et les pratiques frauduleuses contribuent également, selon les autorités, aux pénuries et à la hausse des prix.

Ainsi, pour remédier à cette situation, un comité technique devra identifier les obstacles rencontrés aux différentes étapes de la chaîne pétrolière et proposer des mesures correctives. En parallèle, les forces de contrôle ont reçu des instructions pour traquer et poursuivre les auteurs, coauteurs et complices des opérations frauduleuses.

Les prix actuels maintenus

Le gouvernement rappelle que le prix du litre de Super a été ramené de 540 à 499 FCFA, tandis que celui du gasoil est passé de 668 à 618 FCFA. Ces réductions visent, selon les autorités, à redistribuer les retombées des ressources nationales au profit des différentes catégories sociales.