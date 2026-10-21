Nigeria: un investisseur ukrainien escroqué par un homme d'affaires, 120 millions $ perdus

La Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria (EFCC) a arrêté Innocent Ezuma, un homme d’affaires de 57 ans, soupçonné d’avoir détourné plus de 120 millions de dollars destinés à des projets miniers et énergétiques.

L’homme d’affaires nigérian Innocent Ezuma, âgé de 57 ans, a été arrêté à son domicile d’Abuja, lundi 19 octobre 2026. En effet, le porte-parole de l’EFCC, Dele Oyewale, a confirmé son arrestation mardi, précisant que le suspect était toujours détenu par la commission.

Selon les éléments rapportés, Ezuma aurait obtenu les fonds entre 2007 et 2015 pour financer des projets d’exploration minière et de production d’énergie qui n’auraient finalement jamais été réalisés. Les enquêteurs soupçonnent un détournement de cet argent à des fins personnelles. Par ailleurs, les investigations portent sur des transferts de milliards de nairas vers des entreprises et des personnes liées à l’homme d’affaires, notamment ses enfants.

Egalement, les soupçons concernent également d’anciennes activités commerciales menées au Nigeria et en Ukraine. Au milieu des années 2000, Ezuma aurait convaincu deux hommes d’affaires ukrainiens de financer la privatisation de l’aciérie Jos Steel Rolling Mill, située dans l’État du Plateau. Il aurait ensuite pris le contrôle de l’entreprise, retiré ses actifs et abandonné des centaines de travailleurs sans salaire, selon les accusations rapportées.

En outre, une source lui attribue des faits de violence survenus en Ukraine le 28 avril 2008. Il aurait tiré sur un associé lors d’une confrontation, le blessant grièvement, avant de regagner le Nigeria.