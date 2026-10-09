Nobel de la paix : Trump passe à nouveau à côté du prix malgré ses avertissements au comité

Donald Trump n’a pas obtenu le prix Nobel de la paix 2026, malgré ses avertissements au comité norvégien. En effet, le vendredi 9 octobre, la distinction a été attribuée à la juriste sud-africaine Navi Pillay, ancienne Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, pour ses efforts en faveur de la paix et du droit international.

Le prix Nobel de la paix 2026 échappe une nouvelle fois à Donald Trump. En effet, le vendredi 9 octobre, le Comité Nobel norvégien a annoncé l’attribution de la récompense à Navanethem « Navi » Pillay, avocate sud-africaine et ancienne Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, fonction qu’elle a exercée de 2008 à 2014. Selon le comité, elle est distinguée pour ses efforts en faveur de la paix et du droit international.

Plus tôt, précisément le 7 octobre 2026, le Président américain Donald Trump avait affirmé dans le Bureau ovale ne pas connaître la décision du comité. Toutefois, il avait estimé que le comité se discréditerait s’il ne lui attribuait pas le prix, en rappelant qu’il affirme avoir réglé huit guerres.

« Ils ont la réputation de ne pas accorder ce genre de récompense à des gens comme moi, mais que je l’obtienne ou non, j’ai fait bien plus et je pense que ce serait un grand déshonneur pour eux. Et je ne dis pas ça par mépris. », avait martelé le locataire du Bureau Ovale.

Un deuxième revers après 2025

Pour rappel, le 10 octobre 2025, le prix Nobel de la paix avait été attribué à María Corina Machado, figure de l’opposition vénézuélienne, alors que Trump avait publiquement mis en avant ses efforts diplomatiques et son souhait d’obtenir cette récompense.

En janvier 2026, Machado avait rencontré le président américain à la Maison-Blanche et lui avait remis sa médaille Nobel. Cependant, ce geste symbolique ne signifiait pas un transfert officiel du prix. Le Comité Nobel avait rappelé que la distinction ne pouvait être cédée à une autre personne.