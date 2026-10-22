OCI : le Bénin conserve sa représentation au sein d'une commission stratégique jusqu'en 2030

Le Bénin conserve un siège au sein de la Commission permanente indépendante des droits de l’homme (CPIDH) de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). Seidou Bio Kpegounou a été reconduit pour la période 2027-2030, lors de la 52e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères, tenue les 17 et 18 octobre 2026 à Bagdad.

Fondée en 1969, l’OCI réunit des États à majorité musulmane et promeut la solidarité entre ses membres. La CPIDH a été convenue lors du plan d’action décennal au sommet de La Mecque en 2005. Elle a commencé ses activités en 2012 à Djeddah et compte dix-huit membres, répartis entre les groupes asiatique, africain et arabe.

Un bilan riche en partenariats

Lors de cette session du Conseil des ministres des Affaires étrangères, le Bénin a porté trois priorités. Il s’agit de renforcer les relations bilatérales et économiques, intensifier le dialogue politique et élargir les partenariats stratégiques. Selon la diplomatie béninoise, « défendre les intérêts du Bénin » reste la ligne directrice.

Corinne Amori Brunet, la ministre béninoise des Affaires étrangères, s’est entretenue avec le secrétaire général de l’OCI sur le renforcement de la coopération. Ils ont abordé la préparation de la 53e session du Conseil des ministres qui est prévue à Cotonou en 2027. Elle a également rencontré ses homologues irakien et Bissau-Guinéen. Il s’agissait de stimuler les investissements, approfondir les échanges culturels et de tenir des consultations politiques régulières.

La CPIDH est le principal organe de l’OCI en matière de droits humains. Elle a pour rôle de conseiller les ministres des Affaires étrangères et de formuler des recommandations en matière de droits humains. Le maintien du Bénin lui donne une voix directe dans ces travaux jusqu’en 2030.