OTAN : arrestation d'un ex-employé du ministère russe de la Défense au Monténégro

Le fondateur de Rybar, Mikhaïl Zvinchuk, a été arrêté vendredi au Monténégro avec son épouse et trois autres personnes. En effet, les autorités soupçonnent le réseau Telegram russe d’être impliqué dans des activités hybrides. Son dirigeant avait déjà été sanctionné par le Royaume-Uni en décembre 2025.

Mikhaïl Zvinchuk, fondateur de la chaîne Telegram russe Rybar, a été arrêté vendredi 9 octobre au Monténégro, pays membre de l’OTAN depuis 2017. Plus précisément, selon les médias locaux, l’opération a été menée tôt le matin à Risan par la police, en collaboration avec l’Agence nationale de sécurité. Son épouse, Valeria Zvinchuk, ainsi que trois de leurs associés ont également été interpellés.

Les autorités monténégrines soupçonnent les personnes arrêtées d’être liées aux activités hybrides attribuées au réseau Rybar. Toutefois, les informations rendues publiques ne permettent pas encore de déterminer précisément les faits reprochés à chacun des suspects. Le déroulement de l’enquête et les éventuelles poursuites judiciaires restent donc à suivre.

Rybar, une chaîne au cœur des accusations occidentales

Créée en 2018 par Mikhaïl Zvinchuk et Denis Shchukin, Rybar s’est spécialisée dans l’analyse militaire et le suivi des conflits. Par ailleurs, la chaîne a gagné en visibilité depuis le début de la guerre en Ukraine, notamment grâce à ses cartes du front et à ses commentaires sur les opérations militaires russes. Pour rappel, avant de lancer ce projet, Zvinchuk avait travaillé au service de presse du ministère russe de la Défense.

En oûtre, le Royaume-Uni a sanctionné Rybar et son dirigeant en décembre 2025. En effet, Londres leur reproche de participer à des opérations d’influence au profit de Moscou, notamment par la diffusion de récits favorables aux intérêts russes.

Moscou suit l’affaire

De son côté, la diplomatie russe a réagi à l’interpellation. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que l’ambassade de Russie au Monténégro examinait les circonstances de la détention de Zvinchuk.