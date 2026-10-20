OTAN : Trump affirme avoir voulu tester la volonté de ses alliés sur l’Iran

Le 19 octobre 2026, lors d’un meeting à Wichita, dans l’État du Kansas, Donald Trump a affirmé avoir voulu tester la disposition de ses alliés de l’OTAN à aider les États-Unis sur le dossier iranien et a assuré que Washington n’avait pas besoin de cette aide.

Donald Trump affirme avoir voulu mettre à l’épreuve les relations entre les États-Unis et leurs partenaires de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Lors d’une déclaration rapportée le 19 octobre 2026, le président américain a expliqué avoir demandé de l’aide concernant l’Iran, tout en précisant que Washington pouvait s’en passer.

« Nous avons demandé de l’aide concernant l’Iran, une aide dont nous n’avions pas besoin. Mais je voulais tester l’OTAN », a-t-il déclaré. Par ailleurs, le Président américain a également évoqué les sommes importantes que les États-Unis consacrent à l’Alliance pour justifier cette démarche.

Pour rappel, les désaccords entre Donald Trump et plusieurs alliés de l’OTAN se sont notamment manifestés autour de la guerre contre l’Iran. En effet, en mars 2026, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie avaient écarté, à ce stade, l’envoi de navires pour contribuer à la sécurisation du détroit d’Ormuz. Il est important de préciser que Donald Trump a régulièrement critiqué le manque de soutien de certains partenaires dans le financement de l’OTAN. Cependant, les dépenses militaires des membres et leur participation à une opération précise constituent deux questions distinctes.

En effet, le traité de l’Atlantique Nord ne prévoit pas une intervention automatique de tous les membres dans chaque opération militaire menée par Washington. Concrètement, son article 5 concerne l’assistance collective en cas d’attaque armée contre un membre, dans les conditions prévues par le traité. Il laisse à chaque allié le choix des mesures qu’il juge nécessaires.