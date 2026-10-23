Ouganda : Museveni remercie Poutine après l’inauguration de nouvelles installations militaires

Le président ougandais Yoweri Museveni a remercié son homologue russe Vladimir Poutine pour le soutien apporté à son armée. Plusieurs infrastructures militaires ont été inaugurées dans le cadre de la coopération entre Kampala et Moscou.

L’Ouganda renforce ses capacités militaires avec l’appui de la Russie. En effet, cette semaine, le président Yoweri Museveni a procédé à la mise en service de nouvelles installations et d’équipements à Kalama, Entebbe, Kalangalo et Magamaga qui comprennent notamment un centre de réparation lourde pour les équipements mécanisés, un simulateur de véhicule blindé BRDM-2MS et des équipements navals. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le dirigeant ougandais a exprimé sa reconnaissance envers Moscou.