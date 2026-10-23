Ouganda : Museveni remercie Poutine après l’inauguration de nouvelles installations militaires

Le président ougandais Yoweri Museveni a remercié son homologue russe Vladimir Poutine pour le soutien apporté à son armée. Plusieurs infrastructures militaires ont été inaugurées dans le cadre de la coopération entre Kampala et Moscou.
L’Ouganda renforce ses capacités militaires avec l’appui de la Russie. En effet, cette semaine, le président Yoweri Museveni a procédé à la mise en service de nouvelles installations et d’équipements à Kalama, Entebbe, Kalangalo et Magamaga qui comprennent notamment un centre de réparation lourde pour les équipements mécanisés, un simulateur de véhicule blindé BRDM-2MS et des équipements navals. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le dirigeant ougandais a exprimé sa reconnaissance envers Moscou.
« Cette semaine, j’ai inauguré des installations et des équipements militaires à Kalama, Entebbe, Kalangalo et Magamaga, dans le cadre de notre coopération en matière de défense avec la Russie. Je remercie le président Poutine et le peuple russe pour ce soutien, qui inclut un centre de réparation d’équipements mécanisés, d’une valeur de 53 millions de dollars, situé à Magamaga. Nous devons non seulement acquérir du matériel de qualité, mais aussi apprendre à l’entretenir, à le réparer et, à terme, à le fabriquer sur place. J’ai encouragé nos forces armées à s’approprier la science et la technologie — notamment l’intelligence artificielle et l’automatisation — afin de renforcer nos capacités de défense.
Notre coopération avec la Russie doit nous permettre de développer nos capacités locales, de protéger notre souveraineté et de renforcer notre aptitude à défendre l’Ouganda. », a écrit Museveni sur X.