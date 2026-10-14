Passeports : les Émirats dominent le classement en 2026, la France dans le top 5

Les Émirats arabes unis occupent la première place du classement Passport Index, actualisé le 13 octobre 2026 et développé par Arton Capital, avec 182 destinations accessibles sans visa classique obtenu avant le départ. Ils devancent Singapour et la Malaisie, à 175 destinations, et l’Espagne, troisième avec 174. La France se pointe à la quatrième place avec 173 destinations.

Ces dernières années, le classement le plus médiatisé a été le Henley Passport Index, établi par le cabinet Henley & Partners qui mesure le nombre de destinations accessibles sans visa préalable pour chaque passeport. Son édition 2026 a été publiée en janvier, puis mise à jour en avril, et les Émirats arabes unis y apparaissent désormais au 2ᵉ rang mondial, derrière Singapour. Cette différence de rang entre indices montre que les méthodes comptent autant que les chiffres eux-mêmes.

Des données mises à jour selon les règles d’entrée

Le quatrième rang est occupé par dix-sept pays, dont la France, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse, le Portugal, les Pays-Bas, la Suède et le Japon, qui affichent chacun 173 destinations. Le cinquième rang réunit huit pays avec 172 destinations, parmi lesquels Malte, la Pologne ou encore la Corée du Sud. La Roumanie, la Tchéquie, la Bulgarie et la Lituanie suivent avec 171, puis le Royaume-Uni et Chypre avec 170.

Les États-Unis ferment le top 10 avec 167 destinations, après le Canada, le Liechtenstein et la Nouvelle-Zélande (169), puis l’Australie et l’Islande (168). Le score de mobilité combine les destinations sans visa préalable, les visas à l’arrivée et des autorisations électroniques. Passport Index ajuste les données dès que les conditions d’entrée d’un pays changent.

Passeports les plus puissants en 2026 selon Passport Index