Patrimoine musical : Bientôt une identité sonore unique au Bénin

Révéler la richesse culturelle béninoise à travers une identité acoustique unique : tel est le nouveau défi du gouvernement. Le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Yassine Latoundji, s’est entretenu le mardi 13 octobre à Cotonou avec l’arrangeur musical, beatmaker et directeur artistique Fifi Fender (Fiacre Ahidomèhou à l’état civil), afin de jeter les bases d’une signature musicale identitaire pour le Bénin.

Entouré des membres de son cabinet et des directeurs techniques du ministère, le ministre a assisté à une démonstration pratique de l’artiste. Reconnu pour son expertise et ses collaborations à succès, Fifi Fender a partagé sa vision stratégique pour concrétiser cette initiative ambitieuse. L’objectif principal est de renforcer le rayonnement et la reconnaissance des productions musicales béninoises sur la scène internationale.

Pour concevoir ce repère sonore unique, le projet va puiser directement dans le vaste patrimoine musical national. La création s’appuiera sur l’inventaire exhaustif des rythmes, chants, musiques et danses traditionnels réalisé à travers les douze départements du pays. En synthétisant cette immense diversité culturelle, le Bénin souhaite offrir à ses artistes un socle sonore distinctif et immédiatement identifiable sur les marchés mondiaux.

Face à ces perspectives prometteuses, le ministre Yassine Latoundji a affirmé que les dispositions pratiques seront rapidement engagées. Le processus associera l’ensemble des acteurs du secteur culturel avant de déboucher sur une vaste campagne de vulgarisation de cette signature sonore. Cette démarche marque une étape clé dans la valorisation du patrimoine national et le positionnement stratégique des industries créatives béninoises à l’international.